(VIDEO) PN investiga muerte hombre con arma de fuego en San Francisco de Macorís

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS. La Policía Nacional(@policiard ) informó este martes a través de un comunicado, que investiga las circunstancias en que falleció un hombre herido de arma de fuego, en un hecho registrado este lunes en la recta de Montenegro en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El fallecido fue identificado como Antonio Mendoza Polanco alias Orlando, de 31 años, residente en el sector La Javiela de dicho municipio. Según versiones extraoficiales Mendoza Polanco, se habría disparado con fines suicidas tras separarse de su esposa. Videos cortesía de Máximo Peralta Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord