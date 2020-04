(VIDEO) PN en Cotuí sorprende con frutas, rubros y golosinas a personas aisladas por COVID-19

View this post on Instagram

PN en Cotuí sorprende con frutas, rubros y golosinas a personas aisladas por COVID-19 El coronel José Francisco De La Cruz Mercedes, Comandante de la Policía Nacional(@policiard ) en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, sorprendió la tarde de este miércoles a decenas de personas que se encuentran aisladas por el COVID-19, luego que arribaran de Estados Unidos a República Dominicana. El grupo de persona, ubicados en unos apartamentos ubicados en el Distrito Municipal de Angelina de esa demarcación, recibieron frutas rubros y golosinas por parte del comandante y una unidad policial. #elnuevodiariord