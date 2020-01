(VIDEO) PN en Cotuí recibe unidades y equipos para el sistema 911

View this post on Instagram

PN en Cotuí recibe unidades y equipos para el sistema 911 La Policía Nacional(@policiard )en la provincia Sánchez Ramírez manifestó este miércoles a través de un comunicado que esa institución recibió los equipos que serán utilizados por el Sistema de Emergencias 911(@sistema911_rd ) de esa localidad. Señalan que 13 camionetas, 19 unidades motorizadas, además de varias flotas y otros equipos fueron recibidos por la uniformada. Video cortesía de @noticias_luis_ozuna #elnuevodiariord