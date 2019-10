(VIDEO) PN en Bonao apresa hombre acusado de robar más de 600 mil pesos de una residencia

View this post on Instagram

PN en Bonao apresa hombre acusado de robar dinero en pesos y euros de residencia Por Luis Ozuna La Policía Nacional(@policiard), informó sobre el apresamiento de un hombre acusado de haber penetrado a una residencia ubicada en la Calle Miguel Ángel Garrido, #9, Sector Puerto Rico, municipio Maimón, de esta provincia, la madruga del día 8 de octubre del presente año, donde sustrajo en compañía de dos hombre más, de una de sus habitaciones un sobre conteniendo en su interior la suma de RD$650,000.00 pesos en efectivo y €2,080.00 euros, propiedad de la señora Rafaela Alberto Gálvez. #elnuevodiariord