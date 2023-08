(VIDEO) PN dispara contra joven intentó escapar de un arresto en Bonao

EL NUEVO DIARIO, MONSEÑOR NOUEL.- Un agente de la Policía Nacional disparó en la pierna de un joven que, aparentemente, intentó escapar cuando iba ser apresado, en un hecho ocurrido la calle Padre Billini, sector Las Flores, del municipio de Bonao.

Se trata de Albert Cruz, de 25 años de edad, quien tenía una orden de arresto por cometer violencia física en contra de su pareja, Lisbeth Cabrera Peña.

A través de un audiovisual en el que aparece el detenido esposado a la camilla de un centro médico, este explica que los agentes se presentaron a su vivienda ubicada en la referida localidad y que éste desconocía que tenía dicha orden de arresto, por lo que decidió salir por una ventana. Fue cuando uno de los policías “le disparó a quema ropa”.

“Yo había peleado con la mujer mía los otros días, pero yo no sabía que tenía esa orden de arresto, ellos se tiraron y el policía me dio un tiro cuando yo salí; yo salí por la ventana y él dijo que yo le estaba quitando el arma pero yo nunca le quité el arma y ahí fue cuando me disparó”, expresó.

Tras el suceso, la uniformada, en compañía del fiscal adjunto Héctor José Delgadillo, procedió a llevar al detenido a un hospital, donde permanece custodiado recibiendo las debidas atenciones médicas.

Por: Yunior Fernández Marcano