(VIDEO) PN detiene miembros del PDI por incumplimiento normas de distanciamiento social

incumplimiento a las normas de distanciamiento social | La mañana de este lunes varios miembros del Partido Demócrata Institucional (PDI), fueron detenidos por incumplimiento a las normas de distanciamiento social a raíz del Covid-19, quienes se disponían a encabezar una manifestación en la Plaza La Trinitaria en demanda del respeto a los fondos de pensiones y la presunta estafa de la pruebas nacionales. #Elnuevodiariord