(VIDEO) PN apresa joven acusado de lanzar molotov a una iglesia en Jarabacoa

View this post on Instagram

La Policía informó el apresamiento de un joven quien quedó captado por cámaras de seguridad al momento de lanzar una bomba de fabricación cacera (molotov) en una iglesia de la calle Sánchez, municipio Jarabacoa. La Policía informó que el detenido es Ericsson Antonio, de 27 años, quien, según indican las autoridades, intentó años atrás incendiar otras dos iglesias con el mismo método. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord