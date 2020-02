(VIDEO) PN apresa hombres supuestamente tenían taxista secuestrado

View this post on Instagram

Policía(@policiard ) apresa tres hombres tras una persecución ocurrida en el malecón del Distrito Nacional, momento en que supuestamente llevaban un taxista secuestrado y que tras el seguimiento de la uniformada, los antisociales impactaron un delivery de un colmado que circulaba por la acera en vía contraria. El hecho quedó captado en cámara, y según se observa, tras impactar el carro, los arrestados volaron una pared de una propiedad privada donde fueron localizados por la patrulla policial. Hasta el momento se desconoce el nombre de los implicados en el hecho. #elnuevodiariord