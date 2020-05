(VIDEO) PN apostada en inmediaciones Palacio Nacional ante protesta en reclamo 30% fondos AFP

View this post on Instagram

Desde primeras horas de este jueves agentes antimotines se encuentran apostados en las inmediaciones del Palacio Nacional, previo a la manifestación convocada por un grupo de ciudadanos encabezados presuntamente por Manny Solano en reclamo del pago del 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y las fechas para reapertura de sectores productivos del país, pese al llamado a evitar conglomerados debido al brote de Covid-19. #elnuevodiariord