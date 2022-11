(VIDEO) Plutarco Arias solicita a Sisalril y otras entidades intervenir en demandas de las ARS

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El exministro de Salud, Plutarco Arias, solicitó este miércoles a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud Pública, intervenir para llegar un pronto acuerdo con las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), en beneficio de los pacientes.

Arias expresó que con la lucha que mantienen las ARS, los más afectados son los pacientes y aseguró que si los órganos mencionados anteriormente actúan, las problemáticas podrían tener solución.

“Al final el que se perjudica es el paciente, el pobre paciente, el más pobre. El que tiene dinero puede pagarlo por fuera, va a una clínica privada y ya resolvió su problema, pero los pobres no pueden y realmente me da mucha pena de verdad que la gente pobre pase eso”, indicó.

El galeno insistió que las personas de escasos recursos serán los más perjudicados y que hará todo lo posible por ayudarlos, aunque eso incluya cobrarle un monto por debajo a lo que amerita la consulta.

“Yo dentro de mi alcance, lo único que puedo, es desear que las cosas mejoren y decir, que el que no puede llevar un seguro, yo lo veo y ya, y ayudarlo y si tiene que pagar una diferencia que pague una diferencia y no le cojo seguro, porque estoy en huelga, pero al fin y al cabo el sistema está en huelga no soy yo, si por mi fuera las cosas fueran diferentes, pero no está en mis manos resolverla”, sostuvo.

Finalmente, dijo que la asociación de neumólogos intentó en una ocasión llegar a acuerdo con las ARS, pero que no fue posible.

