(VIDEO) PLD no consigue votos para prorrogar estado de emergencia; aplazan sesión en Cámara Diputados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados fracasó este miércoles en su intento de aprobar la prórroga de 17 días del estado de emergencia, solicitada por el presidente Danilo Medina, debido a la negativa de los bloques de oposición a sancionar la pieza que fue aprobada el martes por el Senado de la República.

96 votos necesitaba Radhamés Camacho para pasar la resolución que autoriza al Poder Ejecutivo prorrogar 17 días más el estado de emergencia, pero la oposición se impuso, y el presidente del hemiciclo no logró los votos necesarios para aprobar la Agenda del Día, que tenía otros dos puntos, a parte de la solicitud del mandatario.

Del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no votaron José Fabián, Tulio Jiménez, Virgil Lorenzo, Hamlet Sánchez y Víctor Mencía. Mientras que los diputados del Partido Reformista que estuvieron presentes y no votaron fueron Máximo Castro Silverio, Nidio Encarnación, Ramón Rogelio Genao, Fausto Ruiz, Braulio Espinal y Juan Martínez.

En tanto que los diputados que no se registraron para no votar “ni si, ni no”, fueron Pedro Botello y Víctor Bisonó.

“El PLD y sus aliados no pudieron establecer el quórum reglamentario para conocer la agenda, porque la oposición monolíticamente no está de acuerdo en aprobar una prórroga que no es sanitaria, sino política en procura de apuntalar una candidatura natimuerta”, sostuvo Henry Merán, quien adelantó que el viernes “ocurrirá lo mismo, no habrá quórum”.

De su lado, el diputado Juan Carlos Quiñones dijo que el ministro de Salud “está descalificado para solicitar al Congreso prórroga”.

Por el Partido Revolucionario Dominicano (PRM) su vocero, Alfredo Pacheco, informó al pleno que su bancada no votaría por la prórroga.

Pacheco afirmó que “el ministro de Salud Pública faltó a la verdad retorciendo datos sobre pandemia, está comprobado que cuando quieren que se apruebe prorroga dan cifras diferentes, divorciadas de la realidad”.

“Por tal razón la oposición unificada no votó para que se aprobara la agenda, porque lo único que se busca es continuar haciendo política con la pandemia, tenemos que seguir manejando con los protocolos internacionales, pero el ministro de Salud Pública se ha descalificado, lo hemos cogido con las manos en la masa, alterando los datos”.

El vocero reformista, Máximo Castro Silverio, dijo que su bloque no votaría por la petición del Poder Ejecutivo de 17 días más al estado de emergencia. De igual forma se pronunció el vocero de la Fuerza del Pueblo. “No apoyaremos más prorroga”, reiteró Henry Merán.

Gustavo Sánchez, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana dijo, previo al inicio sesión, que trataría de buscar consenso entre los voceros de los bloques, para aprobar la resolución ya sancionada por los senadores.

“Lamentablemente 93 votos de 96 no fueron suficientes, y el viernes tampoco tendrán los votos y se los hemos dicho bien claro, el estado de emergencia lo único que persigue es seguir haciendo política de noche, y prohibiéndole a los demás partidos hacer campaña electoral, no hay votos, ni habrá votos”, sostuvo Robinson Díaz.

¿Que contenía la agenda?

La agenda del día tenía tres puntos a conocer: el primero, la resolución aprobatoria de los actos del Poder Ejecutivo consignados en las Memorias de la Administración Pública correspondiente al año 2017

El segundo, un informe sobre el análisis y la evaluación de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas generales del Estado del año fiscal 2019, practicada por la Cámara de Cuentas a cada entidad estatal en cumplimiento al numeral 3, del artículo 250, de la Constitución de la República; y 43, de la Ley No.10-04, del 20 de enero de 2004.

Y por último la resolucion que busca prorrogar, hasta por un plazo máximo de diecisiete (17) días, el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

La República Dominicana se mantiene en estado de emergencia desde el 19 de marzo, mientras impera también un toque de queda desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana

El Senado aprobó ayer extender por 17 días más el estado de emergencia, que vence el sábado, atendiendo a la solicitud presidencial.

La aprobación de la pieza en la Cámara de los Diputados es incierta, dado el rechazo ya manifestado por los bloques del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Fuerza del Pueblo (FP), que acusan al Gobierno de haber dado un uso político al estado de emergencia para favorecer al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo.

Al día de hoy, la República Dominicana registra 20,808 contagiados por coronavirus, con 550 fallecidos.

