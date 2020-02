(VIDEO) PLD: “Lo que ha ocurrido hoy es sabotaje”; acusan a Abinader de presionar JCE para suspender elecciones

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), y demás organizaciones aliadas manifestaron este domingo que los fallos ocurridos en los comicios municipales fueron un sabotaje. El presidente del PLD, Temístocles Montás, al leer un comunicado colectivo, denunció que sectores internos de la Junta Central Electoral participaron en el fallo que concluyó con la suspensión de las elecciones. Noticia en desarrollo… @juntacentral #elnuevodiariord #RDdecide2020