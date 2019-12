(VIDEO) PLD hará marcha caravana el sábado; juramentará candidatos municipales

View this post on Instagram

y candidaturas municipales EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Reinaldo Pared Pérez(@reinaldoparedrd ), informó que en la reunión de este lunes el Comité Político de esa organización pidió a Danilo Díaz, delegado ante la Junta Central Electoral(@juntacentral ) , un informe sobre las alianzas y candidaturas municipales. De igual forma se anunció, que este sábado 14 de diciembre se llevará a cabo una caravana para celebrar el 46 aniversario del PLD, la cual será encabezada por el presidente Danilo Medina(@danilomedina ).