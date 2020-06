(VIDEO) PLD denuncia narcotráfico financia campaña del PRM

View this post on Instagram

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por la incidencia del narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ligado al caso del dirigente de esa organización política, Yamil Abreu Navarro, quien fue pedido en extradición. Francisco Domínguez Brito, miembro del comité político y quien fungió como vocero del comité político del PLD, señaló que las acciones del PRM son una falta de transparencia que irrespeta la institucionalidad del país.