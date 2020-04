(VÍDEO) Playball en Taiwán: inicia temporada de béisbol profesional a puerta cerrada

EL NUEVO DIARIO, TAIWÁN.- Luego de varias semanas con todas ligas deportivas del mundo detenidas por la pandemia de coronavirus, por fin el béisbol está de vuelta.

Con una victoria de los Uni-Lions por 4-1 sobre Chinatrust Brothers este domingo, la Liga de Béisbol Profesional China (CPBL, por sus siglas en inglés) arrancó su temporada 2020, la primera liga que inicia actividades en todo el mundo.

Mientras pasa la contingencia sanitaria, la CPBL jugará a puerta cerrada y con algunos de sus peloteros jugando con cubrebocas.

Por su parte, Major League Baseball (MLB) aún no tiene una fecha para iniciar la temporada, aunque la directiva y la Asociación de Jugadores ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de empezar a jugar en los alrededores de Phoenix, Arizona con los parques a puerta cerrada.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) aplazó por segunda vez el inicio de su campaña, ahora de manera indefinida. La oficina del circuito ya contempla tres posibles calendarios para el arranque, sin embargo, todo dependerá del avance de la contingencia sanitario.

Nothing can stop Taiwanese cheering up for #BASEBALL #StayHome and watch #CPBL #OpeningDay #CTBros #RakutenMonkeys pic.twitter.com/yRbSXdeRvT

#BrothersNeverGiveUp A game-tying homer hit by T.H..Chan.

反撃!

中信兄弟の詹子賢選手の豪快一撃は試合を振り出しに戻す!

To get an account and watch #TAIWAN baseball on #CPBLTV https://t.co/kUcyc6BvBJ#StayHome and watch #CPBL#CTBros#Unilions pic.twitter.com/fVCggVhUFk

— CPBL 中華職棒 (@CPBL) April 12, 2020