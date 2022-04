(VIDEO) Plantean jóvenes deben responsabilizarse de la sostenibilidad medioambiental en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del programa Juventud Sostenible, Otoniel Carela, es un joven de 23 años que ha participado como voluntariado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los programas dirigidos a la juventud, desde esa plataforma se ha unido a la lucha por el cuidado del medio ambiente y actualmente ejerce el activismo social para impulsar a los jóvenes a responsabilizarse de la sostenibilidad medioambiental del país.

Desde Juventud Sostenible, se involucra en la sensibilización, formación y activismo social mediante los proyectos que en conjunto con los gobiernos buscan que los temas medioambientales sean incluidos dentro de las políticas públicas y las iniciativas que son ejecutadas desde el Estado y por las empresas privadas.

“Los temas de sostenibilidad hay que entenderlos desde la perspectiva que no solo son una responsabilidad estatal, sino que también los ciudadanos debemos tomar la iniciativa y tener el empoderamiento para la protección y cuidado del medio natural porque es en el que podemos sobrevivir y si no cuídanos nuestro propio ambiente no estaremos sanos”, manifestó.

Otoniel Carela fue entrevistado por los comunicadores Elmer Feliz y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 12:19).

El estudiante de diplomacia externó que la juventud desde siempre ha tenido retos que enfrentar ante la sociedad por el hecho de ser jóvenes sin mucha o ninguna experiencia y dijo que por esa razón pudiera entenderse que no son capaces de hacer las transformaciones sociales que se necesitan.

“Cuando empecé a participar en modelos de la Naciones Unidas entendí que la plataforma era muy buena para quedarme en ese espacio de debate y buscar la forma de hacer impacto en mi comunidad desde mi escuela para generar transformaciones que realmente pudieran ser viables para mejorar mi país”, expuso.

En ese sentido, explicó que desde las plataformas de los modelos de la ONU los jóvenes tienen la oportunidad de participar de la transformación que necesita la República Dominicana en materia de desarrollo sostenible.

“La primera vez que yo concursé para el voluntariado de la ONU perdí y me sentí muy mal, era normal porque yo era un niño muy competitivo, de los errores que uno comete en ese tipo de experiencia lo más importante es aprovechar la oportunidad para aprender y mejorar”, expresó.

Durante la entrevista rememoró como inició el proyecto Juventud Sostenible mientras compartía ideas con un grupo de amigos, que se preguntaron entre sí como podrían aportar para generar un cambio positivo en el mundo.

“Estábamos un grupo de cinco en la habitación de un amigo y lo primero que nos preguntamos fue como podíamos nosotros salvar al mundo, aprovechamos que estaba por iniciar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se efectuó en el año 2015 y pensamos en los modelos de esa organización como una plataforma en la que muchos jóvenes de involucran y participan”, manifestó.

Sostuvo que en ese año fue cuando lograron realizar desde el Modelo de las Naciones Unidas las propuestas para mejorar y presentar problemáticas medioambientales desde la perspectiva de la juventud, realizando una serie de simulaciones más una consulta a nivel nacional donde según dijo, participaron cientos de jóvenes para analizar como el cambio climático afecta a la juventud dominicana.

“A partir de ahí hicimos la primera declaratoria de juventud y cambio climático adoptada por el Gobierno dominicano y por la Embajada de Francia que colaboró en todo el proceso, muchos jóvenes se dieron cuenta de que se había convertido en una plataforma para continuar participando y ser parte de la solución a los problemas que afectan nuestra sociedad”, concluyó.

