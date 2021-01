(VIDEO) Pitingo: Mi pasión por el soul nació de un casette de Aretha Franklin

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El creador del ritmo soulería, soul a ritmo de bulería, Antonio Manuel Álvarez Vélez alias Pitingo, manifestó que la creación del ritmo musical que interpreta fue gracias a Dios ya que puso en su camino la pasión por la música luego de escuchar un casette de la extinta artista estadounidense Aretha Franklin, considerada la máxima exponente del soul.

“De una manera muy natural y por cosa de Dios, me empezaron a pasar tantas cosas, encontré un casette en casa de mi abuela, no era de nadie, yo encontré ahí a Aretha Franklin, no sé por qué estaba allí, en casa de mi abuela no se escuchaba eso”, dijo.

Pitingo emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa Atrévete a Transformarte, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En lo referente a realizar mezclas de ritmos musicales, el artista dijo que lo más difícil de realizar esa parte en su estilo de música es el entender a la otra parte con la cual se realizará.

En ese orden, dijo que las formas musicales o palos de flamenco como la bulería, es de los más difíciles que hay, ya que aunque parece muy alegre en el aspecto rítmico y armónico es difícil.

“Quien sabe cantar por bulería, sabe cantar por todo”, aseveró.

El artista aseguró que no es muy dado a escuchar los discos que hace, ya que no le gusta, y que prefiere mejor seguir grabando otros temas, y sobre todo escuchar a los demás para aprender.

Al hablar de su vida personal, Pitingo dijo que el mayor sacrificio que ha tenido que vivir en su carrera, es la de perderse varias etapas del crecimiento y desarrollo de su hijo, como cuando dijo por primera vez papá, indicando que lamentablemente son cosas que deben de suceder para poder darle una vida bonita a el y su familia.