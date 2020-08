(VIDEO) Piquetean oficina de EdeEste en La Romana  por altos costos de facturas y apagones

View this post on Instagram

por altos costos de las facturas eléctricas y los constantes apagones El consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con asiento en La Romana, piquetearon este jueves la sede de EDEESTE en demanda del cese de los constantes apagones que azotan esta parte del este del país y del alto costo de las facturas. “Ellos lo que han hecho es darnos tanda de apagones día por día y noche por noche, donde nuestros niños no pueden dormir y los inversores no pueden cargar”, expresó el representante de los Derechos Humanos. #Elnuevodiariord