(VIDEO) Pio RD asegura que su contenido se vuelve viral gracias a que lo hace para sí mismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor y comediante Orlando Alberto Toribio Ramírez, conocido artísticamente como “Pio RD”, contó que sus guiones son improvisados y aseguró que no busca conectar con la gente, sino que solo hace lo que le gusta a él y gracias a eso es que sus contenidos se vuelven virales en las redes sociales.

“Yo simplemente busco fluir, si a mí me gusta el video digo ‘esto va a ser un palo’ porque a mí me gusta, lo hago para mí, digo ‘esto va a romper’ y casi siempre es así, me dejo llevar de mi sentido del humor y meto mano”, manifestó.

Pio RD emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Rosa y la psicóloga Laurie Peña en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 00:40).

En tal sentido, expresó que siempre fluye con lo que le surge en el momento e intenta hacer su contenido como si fuera el primer día, fórmula que dijo “siempre le ha funcionado” para gustarle a la gente.

También, señaló que el tener mucho tiempo libre y bromear bastante en la escuela lo llevó por el camino del humor, y mencionó que actualmente le ha ido muy bien incursionando en el mundo del stand up comedy y de la televisión, con su participación en el programa El Show de Nelson, por lo que pretende continuar en esa línea.

“Yo desde niño era muy atrevido, muy espontáneo, bromeaba mucho en la escuela y así comenzó todo. Ya luego, en el camino empecé a trabajar en radio y como quien dice, a vivir del cuento, y me dio resultado”, dijo.

Al recibir la pregunta de cómo surgió su nombre artístico, respondió que fue algo que le fue dado por la karma, ya que cuando estaba en la escuela llamaba a un niño pio, por decirle piojo, y en un momento en que ese estudiante se marchó del centro, otro niño lo empezó a llamar a él por el mismo apodo.

“Fue como el karma, yo se lo tiré a alguien y regresó. Eso fue como en el 98 más o menos y hasta el día de hoy”, añadió.

Para saber más sobre lo que dijo Pio RD te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

Relacionado