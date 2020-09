(VIDEO) Piloto Jimmy Llibre gana carrera automovilística en Europa

View this post on Instagram

Jimmy Llibre Jr., piloto dominicano gana la tercera carrera del Campeonato Porsche, siendo esta la vuelta más rápida de carrera y liderando todas las vueltas. La información la dio a conocer el comentarista deportivo Alfredo Nin a través de su cuenta de Instagram: “con gran emoción y tremenda demostración de talento nuestro piloto @jimmyllibre74 logra una gran victoria en la primera carrera del @porschesprintchallenge en el circuito @autodrommostcz, Jimmy logró la Pole position, la vuelta más rápida de carrera y lideró todas la vueltas”. Llibre Jr., de 19 años ha sido cuatro veces Campeón Nacional de Kartismo, Campeón Nacional de 2011,2012,2013,2014, Piloto Del Año 2014, ganador de una carrera 2016 yTest drive en equipo F4 de ex piloto de Fórmula 1, entre otras participaciones de esta disciplina. #ElnuevodiarioRD