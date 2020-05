VÍDEO: Pierce no cree que LeBron esté en el top 5 histórico de NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- A raíz del desarrollo del documental The Last Dance, muchos trazos han vuelto a apuntar a la comparación entre Michael Jordan y LeBron James. Que si uno es mejor y el otro le escolta en el podio; que si MJ está todavía muy por delante… El eterno y ajado debate.

El ahora jugador de los Lakers todavía posee dos o tres años por delante a un nivel aceptable y no será hasta su retirada cuando se pueda valorar con extrema precisión en qué eslabón queda encuadrada su obra. De cualquier modo, casi todo el mundo coincide en señalar que LeBron James está entre los mejores jugadores de la historia. Fácil que en el top cinco y también de manera muy probable entre los tres mejores.

Las cuentas, no obstante, no le salen a Paul Pierce, leyenda de los Boston Celtics. En una intervención reciente para la cadena ESPN, Pierce aseguró que para él James no figura entre los cinco mejores jugadores de la historia. Opinión del todo respetable viniendo de quien viene, pero sí que resulta sorprendente por ir en contra de lo que sugiere la mayoría.

Pierce situó entre sus mejores cinco jugadores de siempre a Michael Jordan (primero), Kareem Abdul-Jabbar (segundo), Bill Russell (tercero), Magic Johnson (cuarto) y Kobe Bryant (quinto). También deslizó que sitúa por delante de LeBron a otras estrellas del pasado como Larry Bird o Tim Duncan.

Paul Pierce says LeBron James isn’t a top 5 player of all time 🤨 (🎥 ESPN) pic.twitter.com/xRT29gZIz8 — NBA Central (@TheNBACentral) May 20, 2020

Sobre todo, Pierce aludió al hecho de que los jugadores que él situó por delante de James pasaron la mayor parte de sus carreras en un mismo destino, haciendo que este formara parte del Olimpo de la competición. Por tal motivo la leyenda verde rebaja la posición de LeBron James en su quiniela particular.

James es ya, con 35 años hechos en diciembre, el tercer máximo anotador de la historia de la competición (34.087), habiendo superado esta misma temporada a Kobe Bryant. Además, también resulta ya el máximo productor de los playoffs (6.911); por encima del segundo clasificado, Jordan (5.987). Ambos disputaron, en este momento de la carrera de LeBron, el mismo número de postemporadas, trece.

Se acepta el debate viniendo de alguien como Pierce, pero parece bastante irreal expulsar a James del top cinco histórico de la NBA.

