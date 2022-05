(VIDEO) Piden soluciones permanentes a exigencias de productores de leche en RD 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Francisco Ferreras consideró que ya es momento de que se brinde soluciones permanentes, a los reclamos que cada año vienen realizando los productores de leche en la República Dominicana.

Puntualizó que es necesario realizar un estudio profundo para identificar la verdadera situación por la que atraviesa este sector, que desde hace mucho tiempo demandan la aplicación y cumplimiento de lo establecido en la Ley 180-01, que crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche).

En el programa “Export On TV”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ferreras destacó que esta es una ley antigua, que quizás requiera de una modificación para dar respuesta a las protestas de los ganadero, argumentando que esta es una labor vital que se realiza en base a muchos sacrificios; por tanto, no se debe descuidar.

“Creo que es momento de sentarse con el sector lechero y llegar a un acuerdo definitivo y que dure en el tiempo, si hay que reformar la Ley 180-01, una ley de 21 años atrás, refórmenla, cambien las reglas del juego, pero hay que llegar a una solución definitiva con el sector lechero, porque todos los años estamos en lo mismo. Entonces, si hay que cambiar el régimen legal, si hay que emitir un nuevo decreto, hay que hacer una resolución, lo que sea para dar respuestas al sector lechero”, indicó.

(Ver en el minuto 12:09).

El año pasado, productores de todo el país escenificaron protestas volcando al suelo y regalando grandes cantidades de leche en Esperanza, Valverde, Yásica, Puerto Plata, Las Matas de Farfán, San Juan, Dajabón y otras zonas del país, reclamando precios justos para ese esencial producto.

En ese sentido, el jurista sostuvo que el hecho de que esta clase de reclamos sea recurrente en la República Dominicana, demanda que se analice en qué están fallando las políticas estatales en ese sentido.

“El año pasado se hizo un acuerdo con ellos, el Gobierno se sentó a hablar con ellos, al parecer eso no dio resultados, al parecer se prometió algo que al final no se cumplió. Yo pienso que ese tipo de prácticas de sentarse con sectores tan estratégicos como es el sector de la leche y no cumplir con los acuerdos, ese tipo de prácticas ya debe quedar en el pasado”, emitió.

Relacionado