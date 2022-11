(VIDEO) Piden sea capturado responsable de dar muerte a joven en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Una multitud de personas residentes en la comunidad El Ciruelito en Santiago, realizaron un encendido de velas pidiendo a las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional agilizar el proceso de investigación de la muerte a Misael Colón alias el “Secre”.

José Manuel Fernández, vocero nacional del Movimiento Caamaño Deñó, expresó que necesitan que el caso sea esclarecido y que el responsable sea apresado en la brevedad posible, debido a que el victimario se encuentra en las calles como quien no ha cometido un asesinato.

Fernández, subrayó que continuarán realizando manifestaciones hasta que den con el paradero del malhechor.

“Nosotros nos vamos a mantener constantemente en pie de lucha, exigiendo a las autoridades que hasta que este asesino no esté preso y que le caiga todo el peso de la ley, nosotros no vamos a descansar, no vamos a estar tranquilos, estamos dando todos los pasos correspondientes de manera pacífica y que las autoridades entiendan, específicamente el Ministerio Público y la Policía Nacional que estamos agotando todos los recursos habidos y por haber, de la manera más decente y prudente”, indicó.

También, Fernández deploró el discurso que frecuentemente reciben del MP al cuestionarse sobre los avances y expresó que dicen “Que se está investigando, lo mismo de siempre, el mismo discurso que escuchamos siempre”.

Finalmente, valoró el trabajo que el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Ramón Samuel Azcona está haciendo para capturar el delincuente.

La víctima fue alcanzada por los disparos hechos por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes supuestamente habían llevado a cabo un atraco momentos antes.

