(VIDEO) Piden reparación de cañería cloacal en Cienfuegos, Santiago

View this post on Instagram

Residentes de la comunidad de Cienfuegos, provincia Santiago, pidieron este lunes al Ayuntamiento la reparación de la cañería cloacal en avenida 6 de Hernández, esta demarcación. En un video enviado a la redacción de El Nuevo Diario, se observan aguas aparentemente cloacales, así como decenas de neumáticos amontonados, así como basura. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD