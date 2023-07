(VIDEO) Piden justicia por universitario agredido por PN en Distrito Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Edison Padilla, quien dice ser miembro del consejo universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidió este martes a las autoridades que hagan justicia por un joven universitario que fue agredido por agentes de la Policía Nacional en el Distrito Nacional.

El agredido responde al nombre de Luis Jiménez Yoshep, de 30 años de edad, quien fue captado en un video que circuló en la redes sociales, cuando era agredido por tres miembros de la Policía, no identificados, en un hecho ocurrido la tarde del 15 de junio del presente año en el sector Gazcue.

De acuerdo a Jiménez Yoshep, la agresión se produjo cuando se negó a ser arrestado de manera supuestamente injustificada cuando se dirigía a tomar docencia.

“Cuando la Policía me hacen parada, yo le doy mi cédula y luego le paso el carnet y me dicen que yo estoy preso, y yo le pregunto cuál es el motivo del arresto, ellos no me dieron ningún motivo”, sostuvo el afectado al narrar su versión de los hechos.

El caso se encuentra en poder del Ministerio Público, donde espera que se haga justicia por su caso, ya que, según explicó, se ha estado intentando que estos lleguen a un acuerdo, pero que él lo único que pide es justicia por lo ocurrido.

Según indica un certificado médico, el joven presentó trauma contuso en el cuero cabelludo, herida suturada en región parietal y trauma en el brazo izquierdo y abrasión en la región lumbar izquierda.

Finalmente, Edison Padilla, calificó el hecho como un abuso contra el estudiante activo de la referida Alta Casa de Estudio, por lo que llamó al presidente de la República, Luis Abinader, a la procuradora general de la República, Miriam Germán, al director de la PN, Eduardo Alberto Then, a tomar cartas en el asunto.

