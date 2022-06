(VIDEO) Piden investigar a Neney Cabrera por supuestas irregularidades en el programa “Pinta tu Barrio”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en defensa y seguridad Yineuri Díaz, sostuvo este martes que la población dominicana está esperando una explicación sobre las supuestas irregularidades en el programa “Pinta tu Barrio” que ejecutó Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y pidió a las instituciones que fiscalizan lo que tiene que ver con el buen manejo de las instituciones públicas que investiguen al quien dirige la institución, el ministro José Leonel “Neney” Cabrera.

“Lo grave de esto es que el pintor, como yo le he llamado al director del Propeep, no dé explicaciones ante este caso, ante esta supuesta malversación de fondos en este proyecto y también que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Cámara de Cuentas, en este día no estén llamando a investigación al director de esta institución”, expresó.

Así se expresó la experta en defensa tras comentar que una investigación de “El Informe con Alicia Ortega”, reveló una serie de supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto “Pinta tu Barrio”, el que costó al Estado dominicano más de 155 millones de pesos, del cual no se habría utilizado cerca de un 35%.

Díaz expresó sus comentarios junto al abogado Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Indicó que el informe estableció que parte de la pintura que no se habría utilizado en “Pinta tu Barrio”, se le entregó a legisladores que en su mayoría pertenecen al partido oficialista y además, la participación de empresas fantasmas en la licitación del proyecto.

Consideró que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental solo llama a investigación a los funcionarios de la gestión pasada, por lo que hizo un llamado especificó a la directora de esa entidad, Milagros Ortiz Bosch, para que llame a investigación a Neney Cabrera.

“Neney Cabrera que explique qué pasó en este proyecto, que de hecho muchas casas que se había determinado que iban a pintar en muchos barrios de la República Dominicana, no se pintaron”, exigió.

