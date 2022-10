(VIDEO) Piden instalación de semáforos y cruces en autopista Juan Pablo Duarte de Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un grupo de mujeres se lanzaron a las calles este miércoles por tercera vez, exigiendo que sean instalados semáforos y cruces en la ampliación de la autopista Juan Pablo Duarte en Santiago.

Entre la multitud, una fémina quien no dio a conocer su nombre indicó que: “Ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanta lucha de tantas muertes en esta calle, vamos apoyar, vamos a salir a la calle a seguir nuestra lucha, no nos vamos a cansar, vamos a romper la calle, vamos a quemar gomas, vamos hacer lo que sea necesario para seguir en nuestra lucha”.

También, un conductor aseguró que: “Esa logística que hicieron fue estúpida, porque por lo menos debieron poner un semáforo en uno de los extremos para las comunidades que se comunican”.

Las demandantes amenazaron con romper con mandarrías los avances de la ampliación de las vías y precisaron que temen por la vida de sus hijos y cada uno de los ciudadanos que deben cruzar la calle.

“Queremos cruces y semáforos no queremos más muertes, no queremos estar en el susto de que hijos van a cruzar la autopista y no nos van a llegar a nuestras manos, estamos cansados ya”, expresó otra mujer.

La noche del martes, también se manifestaron en la misma vía y señalaron que continuarán reclamando hasta recibir una respuesta favorable.

Relacionado