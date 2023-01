(VIDEO) Piden destituir fiscal de Villa los Almácigos en Santiago Rodríguez

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ.- Decenas de moradores y representantes de la junta de vecinos de Villa los Almácigos en Santiago Rodríguez, pidieron a la Procuraduría General de la República la destitución inmediata del fiscal Francisco David Guzmán López.

De acuerdo a sus declaraciones, Guzmán López abusó de su cargo dentro del órgano y golpeó bruscamente a un ciudadano del sector.

La víctima identificada como Jaine Luis Tapia, explicó que el fiscal le agredió supuestamente por haberle cortado el servicio de agua potable e indicó que el profesional del derecho hacía uso del servicio de manera ilegal.

“El fiscal estaba conectado ilegalmente y se acordó que había que cortarle el agua, cuando él se enteró que le cortamos el agua , fue a mi casa, no me encontró, luego me encontró montado en el motor con un cartón de huevos en la mano y sin pasar muchas palabras me entró a galletas, caí al suelo, un hermano de él me agarró y no pude defenderme”, sostuvo el hombre.

