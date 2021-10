(VIDEO) Piden colaboración para seguir orientando sobre cáncer de mama; dicen mujeres están tomando conciencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Norka Díaz y Maria Soto, presidentas de la Asociación Mujeres Solidarias (AMSI) y de la Fundación Prevención del Cáncer (FUPRECA), respectivamente, demandaron este jueves mayor colaboración del Estado y de los distintos sectores de la sociedad para continuar orientando sobre la detección temprana del cáncer de mama, considerando que se ha empezado a notar que la mujer dominicana ha ido tomando conciencia en esa dirección.

“Hemos visto mujeres muy jóvenes detectando su situación de cáncer de mama a una temprana edad, 28 y 27 años, eso te dice que están escuchando el mensaje. Nosotros insistimos en el autochequeo mensual y todos los años hacerse evaluar por su médico”, sugirió Díaz.

Díaz y Soto emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, Díaz aseguró que una detección temprana da un mejor pronóstico de la enfermedad y puede asegurar al paciente un tratamiento menos invasivo y costoso en muchos aspectos.

“Todo indica que en una detección temprana tú tienes mayor posibilidad, de hecho es mi caso, después de 18 años de haber padecido el cáncer, este año de nuevo me volvió, en marzo me lo detectaron y gracias a que me mantengo en continua evaluación con mi médico no tuve que tomar quimioterapia”, reveló Díaz.

Díaz precisó que el Estado ofrece ayuda a través del programa de alto costo, no obstante, dijo que hace falta más esfuerzo, así como la creación de nuevos centros que den asistencia sobre el cáncer porque el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) y el el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Piete están saturados.

Labor que realizan

Díaz contó que Mujeres Solidarias lleva 17 años realizando talleres y campañas sobre el tema en la sociedad dominicana, y además, cuentan con un equipo de terapia psicológica que lleva de la mano a pacientes que están en tratamiento, indicando que este proceso el apoyo familiar es vital.

“Las mujeres de escaso recursos que además de la pérdida que tienen al diagnosticar el cáncer, la mayoría se tiene que extirpar el seno, muchos hombres las abandonan, sus condiciones de vida son más difíciles y ahí es donde nosotros nos esforzamos en colaborar a través del equipo de psicólogos que tenemos, a parte de ofrece apoyo económico”, dijo.

Díaz agregó que durante los años que tienen realizando esta labor lograron obtener un subsidio por parte del Estado de 50 mil pesos, sin embargo, el mismo no es mucho, por lo que llevan tres años solicitando un aumento.

“Necesitamos que las empresas colaboren, que nos asignen en sus presupuestos, igual al profesional que esté deseoso de colaborar con la Asociación pueden ofrecernos sus servicios, cualquier tipo de profesional, todo es bienvenido”, manifestó Díaz.

Por su parte, Soto informó que Funpreca se basa principalmente en la realización de operativos en distintos puntos del país, especialmente en zonas vulnerables, en los que oncólogos realizan exámenes físicos para detectar alguna anomalía.

“Ahí el médico determina si hay que hacerle sonomama o mamografía al paciente, y también damos charlas y folletos sobre el autoexamen a todo el que va”, agregó Soto.

Soto indicó que tienen 12 años promoviendo la detección temprana y llegando a zonas vulnerables para hacer conciencia sobre el tema, con lo que han logrado detectar muchos casos de cáncer de mama en mujeres e incluso de hombres.

“En Salcedo se detectaron dos casos en jóvenes, dos hombres de 20 y 30 años, entonces nosotros lo que tratamos es de darle un poquito de tranquilidad porque cualquiera que se sienta algo, si se hacen los estudios y ven que no tienen nada ya se sienten más tranquilos”, expuso Soto.

Soto agregó que en distintas ocasiones han solicitado colaboración del Estado dominicano, mas no han recibido respuesta, no obstante, continuaron realizando su labor con sonografos rentados, y recientemente compraron dos sonografos gracias a donaciones que han realizado algunas empresas.

