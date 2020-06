(VIDEO) Piden al Minerd e Inabima cumplir acuerdos de aumento pensión a docentes

View this post on Instagram

Los profesores organizados en la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (UNAMAPEJ) denunciaron este jueves que, a la fecha, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) no han cumplido con el aumento de la pensión a más de doce mil docentes pensionados/jubilados por el Ministerio de Hacienda.