(VIDEO) Piden Aduanas investigue procedencia de catalíticos exportados, ante aumento de robos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor en prevención de lavado José Patín, recomendó a la Dirección General de Aduanas (DGA) investigar la procedencia de los catalíticos que exporta la República Dominicana, debido a que el país no es productor de esta pieza y ha habido un aumento en el robo de la misma.

“Definitivamente llenar furgón de catalíticos eso no es algo normal, y más que República Dominicana no es productora de catalítico, pero no solamente eso, sino la cantidad de personas que ha dicho que le han robado el catalítico. Creo que las autoridades, especialmente las personas de Aduanas deberían verificar cuando un furgón va a salir que es lo que lleva y que se pueda definir su origen, de donde esos catalíticos salen”, emitió.

Al ser entrevistado por Félix Correa y Juan Santiago en el programa “60 Minutos de Seguros”, trasmitido por el Nuevo Diario TV, Patín dijo que le resulta inquietante que desde hace un tiempo República Dominicana está exportando catalíticos hacia China, y que al mismo tiempo haya aumentado el número de hurtos.

“Se está dando el caso que nosotros estamos exportando catalítico para China y eso catalítico podrían venir de vehículos que han sido chocado de alguna forma y el seguro lo tenga que pagar completo, liquidarlo y todo eso y yo sé que hay una parte que puede salir de ahí”, expresó.

Asimismo, explicó que esta pieza que ayuda a reducir las emisiones contaminante de los autos contiene tres mátales de alto costo, entre ellos el platinium, cuyo precio por onza podría superar los dos mil dólares.

Expuso que la mayoría de los robos son realizados en talleres “que no son muy confiables”, y en estacionamientos, delito que afirmó está penalizado en la Ley de Lavado de Activos.

Personas que lamentablemente los han llevado a talleres que no son confiables totalmente, y cuando salen de ahí no se dan cuenta que le han quitado el catalítico, pero a otros se lo han quitado estando parqueados en algún sitio eso constituye un robo agravado y la Ley de Lavado de Activo constituye el robo agravado como un delito precedente”, precisó.

