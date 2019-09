(VIDEO) Piden a Procuraduría procesar y expulsar haitianos que cometan crímenes contra dominicanos

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diversos grupos sociales informaron este miércoles que depositarán una solicitud en la Procuraduría General de la República, a fin de que sean registrados, sometidos, procesados y expulsados los haitianos que cometan crímenes contra dominicanos. Robert Cabral, representante de los colectivos sostuvo que solicitarán que “se actué conforme lo ordenado por la Ley Migratoria y el Plan de Regularización para que éstos (haitianos) sean registrados, sometidos, procesados y de inmediato expulsados de la República Dominicana”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do