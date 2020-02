(VIDEO) Piden a procurador ofrecer nombres y direcciones de fiscales que perseguirán delitos electorales

View this post on Instagram

Jamil Yahim y Eulogia Familia miembros de la Mesa de Transparente Electoral, pidieron este lunes al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (@jeanarodriguezs), dar seguimiento a los nombres y direcciones de los fiscales electorales. Al tiempo que solicitaron investigar las denuncias de amenazas que han recibiendo empleados públicos para votar por determinado candidatos. #elnuevodiariord