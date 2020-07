(VIDEO) Piden a nuevo Gobierno proteger a empleados públicos de carrera administrativa

View this post on Instagram

de carrera administrativa El Partido Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), pidió este lunes a las nuevas autoridades, encabezadas por Luis Abinader, proteger los derechos de los empleados públicos que se encuentran ingresados en los sistemas de carrera administrativa. En rueda de prensa, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la referida organización política, sostuvo que el nuevo Gobierno que está en la obligación de acatar las disposiciones contempladas en la Constitución y en la Ley de Función Pública, No. 41-08, las cuales aseguran estabilidad laboral a los servidores del Estado que se encuentran integrados a los sistemas de carrera administrativa. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord