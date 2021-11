(VIDEO) Piden a Migración enfocarse en sectores que se benefician del tráfico de ilegales y no en parturientas haitianas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Edward Ramírez consideró como arriesgado e imprudente que en este momento las autoridades de Migración centren su atención en la deportación de parturientas haitianas cuando más del 60 % de extranjeros ilegales andan tranquilos en las calles, y dijo que se debe cambiar el enfoque sin miedo a ir en contra de sectores poderosos que se verían afectados si las leyes migratorias dominicanas se cumplieran al pie de la letra.

“Aquí nadie va a criticar el hecho de que se deporten haitianos ilegales, lo que sí se va a criticar es en la forma en que se haga, y de nada nos sirve que saquemos los haitianos de la capital cuando el pasado lunes se detuvo una guagua con 28 haitianos en Valverde Mao, ¿cuántos puntos fronterizos tuvo que pasar esa guagua sin ser descubierta?”, expuso.

Ramírez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a un equipo de comunicadores dirigidos por su productor Mariano Abreu, y el que se conduce en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 15:40).

En ese sentido, el comunicador dijo que ese tipo de hechos deja mucho de qué hablar, y lo primero que indicaría es que la seguridad en la frontera no está funcionando o alguien estaría beneficiándose económicamente con el tráfico de haitianos ilegales.

“Yo no he visto el primer militar destituido por coger dinero para traficar haitianos ilegalmente, yo no he visto el primer miembro de la Cancillería dominicana destituido por emitir visas ilegales”, expresó.

Consideró que sacar los ilegales haitianos de la capital es solo una especie de montaje porque mientras los deportan, otros van entrando de manera clandestina por la frontera, producto de políticos y empresarios corruptos, a los que no le importaría que la República Dominicana se llene de haitianos de forma ilegal.

También, Ramírez señaló que la República Dominicana tiene derecho soberanos para determinar sus leyes, entre ellas, una ley de migración que regule la entrada y salida de personas que no son dominicanas, no obstante, consideró que se debe tener cuidado de violar la dignidad humana en el cumplimiento de las mismas.

“Cuando lo moral se vuelve injusto no hay forma de defenderlo, entonces estamos de acuerdo con los procesos migratorios, nunca voy a estar en contra de que se cumpla la Ley Migratoria en mi país, pero de lo que sí voy a estar en contra es de que se violenten los derechos humanos por cumplir una ley”, manifestó.

