(VIDEO) Piden a médicos no abandonar a internos y pasantes en hospitales ante lucha contra coronavirus

El ministro de la Presidencia(@presidenciard ), Gustavo Montalvo, pidió este lunes a los médicos graduados acompañar a los pasantes con los pacientes que estén contagiados con COVID-19. "Por eso, apelo, en primer lugar, a su solidaridad, para que por favor no dejen solos a los pasantes y a los internos, como está ocurriendo en algunos centros de salud, ante esta grave crisis sanitaria que estamos enfrentando", precisó. Además exhortó a todos los médicos menores de 60 años a prestar servicios.