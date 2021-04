(VIDEO) Piden a la ciudadanía no generalizar crímenes de policías porque también “hay oficiales honestos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que gran parte de la población dominicana mostrará su repudio por los agentes de la Policía Nacional tras el acribillamiento de la pareja de esposos en Villa Altagracia, el periodista Daurin Muñoz, pidió este lunes a la ciudadanía no generalizar los crímenes que son cometidos por agentes del orden, ya que considera que no todo aquel que forma parte de la institución está corrompido.

“De los que lamentablemente mataron a la pareja de esposos en Villa Altagracia, que son seis los que estaban ahí, probablemente hubo tres que no dispararon y si hubo tres que no dispararon no tienen responsabilidad sobre esa muerte”, sostuvo.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa Cebolla News, el cual conduce junto a Juan Madé y Rubén Franco, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 31:48).

Puntualizó que el asesinato de las pareja de esposos “fue un abuso” y que los culpables deben pagar por el crimen cometido, pero al mismo tiempo, destacó que si hubo un oficial que no disparó su arma contra los hoy occisos, Elisa Muñoz y Joel Díaz, debe ser absuelto.

“Ya en un juicio de fondo y cuando se conozca el caso de manera detallada, y se haga la prueba balística del arma de cada uno de ellos, y aparezca aunque sea uno que no disparó debe ser absuelto, porque no podemos tampoco condenar a una persona que no disparó”, consideró.

También resaltó que la institución de la Policía Nacional debe pasar por “una reforma profunda”, pero indicó que debe hacerse de forma gradual, por lo que sugirió a la ciudadanía tener paciencia

“Hay que hacer una reforma profunda pero debe ser de manera gradual, porque eso requiere hasta pruebas psiquiátricas a esos agentes, eso no se hace ni en un mes, ni en dos”, indicó.

En ese sentido, dijo entender que se debe hacer una reforma a mediano plazo porque “transformar el cuerpo policial de la institución es algo que requiere mucho tiempo e incluso una inversión económica, y no se debe hacer solo por cumplir y darle a la gente lo que quiere”.