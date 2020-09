(VIDEO) Piden a Gobierno desarrollar más medidas para ayudar a propietarios de restaurantes a mantenerse ante pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El chef Alberto Jiménez instó este viernes al Gobierno desarrollar más medidas que ayuden a los propietarios de restaurantes a mantenerse ante la pandemia del coronavirus, que ha afectado de forma sustancial a ese otros sectores.

A través de su cuenta de Instagram, Jiménez, quien previamente anunció el cierre de uno de sus establecimientos, Callejero, expresó su preocupación ante la situación, que ha obligado y seguirá obligando a los propietarios de restaurantes a tomar la decisión de cerrar.

“Algo que la gente no menciona es que cuando un restaurante cierra porque quebró, no tiene dinero para liquidar a su personal, para pagar a los suplidores y si tiene un préstamo, no tendrá para pagar a los bancos”, indicó Jiménez.

Advirtió que “si hoy en día hay 100 restaurantes, en enero de 2021 van a quedar 40 o 50. Yo tengo colegas que la están pasando mal”.

Asimismo, sostuvo que las medidas adoptadas como el permiso para que los deliverys circulen hasta las 11 de la noche han ayudado mucho; sin embargo, indicó que eso no es suficiente.

“Me gustaría que nos sentáramos con representantes del Gobierno para desarrollar soluciones para que esta industria sobreviva”, agregó.

Jiménez, quien también es propietario del restaurante Piano, hizo un planteamiento similar a finales de julio de 2020. En ese momento, exhortó a los ciudadanos a colaborar, aunque fuere consumiendo comida para llevar.