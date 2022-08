(VIDEO) Pide perdón hombre sumergió niño en tanque de agua; afirma el hecho sucedió hace dos años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Emilio Queli, un hombre que fue captado en un video sumergiendo a un niño en un tanque de agua, pidió perdón por la acción a través de un audiovisual difundido este domingo.

“Yo le pido perdón a ustedes, a todas la sociedad dominicana, que me perdonen que me excusen, no es mi accionar. Este perdón que yo pido sale del alma”, manifestó.

De acuerdo a José Emilio, el sumergió a menor durante una reunión familiar hace dos años, que él vive fuera del país y que desde allá ayuda a su sobrino y toda su familia.

De igual forma, explicó que fue policía durante 27 años “actuando por la derecha”, por lo que admitió que el día que introdujo a su sobrino en el agua, quebrantó su las normas y valores que le enseñaron.

“Y si yo me fui de la Policía Nacional por la puerta ancha en 27 años, quiero vivir mis últimos días de vida en la sociedad civil por la puerta ancha”, expresó.

Tras clamar perdón en varias ocasiones, el exoficial también solicitud que no lo juzguen ni a su sobrina.

José Emilio se refirió a un video que tomó trascendencia en la redes sociales, en el que se le observa tomar a un pequeño niño y correr hacia un tanque de agua donde lo sumergió, lugar del que fue sacado rápidamente por su madre, mientras él se reía y alejaba del lugar esquivando algo que ella le lanzó.

