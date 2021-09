(VIDEO) Pide a PN prestar más atención a denuncias de maltrato animal

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director nacional de la Brigada de Protección Animal (BPA), Thomas Montero, pidió más apoyo por parte de los destacamentos de la Policía Nacional para que se le preste más atención a las denuncias de los casos de maltrato animal en las distintas comunidades, y las cuales son presentadas por los miembros de esa organización.

“Nosotros necesitamos más apoyo, nos ven como una competencia, solicitamos la colaboración de la Policía para que a nivel nacional trabajemos en conjunto”, expresó.

Montero emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por las conductoras Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Detalló que a la BPA diariamente llegan más de veinte denuncias de maltrato animal y explicó que al momento de recibir esas denuncias la institución procede a reportarle los casos al Ministerio Público para que emita una orden de arresto.

“Nos acercamos al destacamento más cercano donde pasó la situación para recibir el apoyo de la Policía Nacional, damos seguimiento a los casos pero no recibimos las atenciones debidas del Ministerio Público, nos dan una cita, llevamos la cita a la personas y si esa persona no va ellos no ponen el interés”, explicó.

También, Montero informó que la BPA actualmente tiene en ejecución varios proyectos que aportan a la protección de los animales, entre los cuales mencionó el trabajo que han venido realizando en conjunto con las Alcaldías para capacitar al personal en la asistencia de denuncias de maltrato animal.

“Estamos trabajando en los Ayuntamientos como voluntarios, y en el Ayuntamiento de Baní se aprobó el presupuesto para la protección animal para la creación del primer refugio”, destacó.

