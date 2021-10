(VIDEO) Pide a Gobierno flexibilizar medida de presentar tarjeta de vacunación en caso de los niños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz manifestó este lunes estar de acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno tras el levantamiento del estado de emergencia, sin embargo, pidió a las autoridades flexibilizar aquella que establece que las personas a partir de los 12 años de edad no podrán acceder a lugares públicos si no presentan su tarjeta de vacunación o una prueba PCR negativa, específicamente en el caso de los niños.

“Entiendo que el Gobierno con eso debe ser más flexible porque estamos hablando de niños de 12 años, usted no puede troncharle o comprometer el futuro de ese niño por irresponsabilidad de los padres”, manifestó.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el que conduce junto a Rubén Franco, Alezaimy Veras y Aneudis Mercedes, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, recomendó que en las escuelas se refuercen los protocolos como el que se refiere al uso de mascarillas e higienización de las manos, pero que no se le exija a los menores presentar tarjeta de vacunación para entrar a las aulas.

Asimismo, el comunicador consideró que los dueños de bares, restaurantes y otros establecimientos no estarán cumpliendo con esta medida, sosteniendo que no negarán la entrada a sus establecimientos a quien no presente tarjeta de vacunación cuando apenas han salido de una etapa de cierre de sus negocios.

“A un empresario se le hace un poco cuesta arriba implementar esta medida del Gobierno, muchos lo harán como los grandes empresarios, pero un pequeño comerciante probablemente no esté exigiendo esto”, expresó.

