(VIDEO) Pide a director de Pro Consumidor “tener mano dura” con quienes venden alimentos vencidos 

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La médico gastroenteróloga y política Anny Mambrú pidió este miércoles al director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, “tener mano dura” con los comercios que realizan incrementos de precios injustificados a los alimentos de primera necesidad y con quienes se prestan a vender productos vencidos.

“El Pueblo dominicano no solo debe recibir productos a bajo precio, sino también de calidad, y que no estén vencidos, me he topado con personas que han comprado productos vencidos. A mí me tocó ir a un restaurante en Sosúa en estos días y me sirvieron un refresco que venció el año pasado, en esta parte tiene que ver Salud Pública, pero Pro Consumidor que haga un aporte”, expresó.

La doctora se refirió al tema, tras comentar que al inicio de esta semana el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que 75 productos alimenticios de primera necesidad han experimentado una disminución en sus precios.

Mambrú emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el que conduce junto a Nilda Alaniz y Jesús Colón, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 15:31).

La gastroenteróloga consideró que Alcántara “siempre tiene ideas magníficas”, por lo que le sugirió cooperar con el Ministerio de Salud Pública en este aspecto, al tiempo de indicar que hay muchos productos vencidos en supermercados y almacenes del país que son enviados a restaurantes.

“El control de calidad debe llevarse no solamente con lo que uno compra para llevarse a la casa, sino también en lo que uno va a consumir en los restaurantes o en cualquier otro establecimiento comercial”, agregó.

En tanto, el abogado Jesús Colón señaló que el tema entra dentro de las competencias de la citada institución y sus inspectores deben estar permanentemente en la calle verificando las fechas de caducidad de los alimentos, así como la higiene de los comercios que los venden.

Por su parte, la comunicadora Nilda Alaniz destacó que es un deber del ciudadano notificar a Pro Consumidor cuando se percata de que un supermercado o cualquier otro comercio está vendiendo productos vencidos o realiza aumentos de precios injustificados.

“Es importante recordar al ciudadano que si hay un centro comercial, un colmado o un mini market que está vendiendo caro, denúncielo y vaya a otro que también le corresponde a usted”, resaltó Alaniz.

