(VIDEO) Pide a ciudadanos crear conciencia sobre políticos que eligen para dirigir la cosa pública

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Elías Ruíz Matuk condenó las declaraciones emitidas por el regidor de Higüey, Leonte Torres “Choli”, y pidió a los ciudadanos crear conciencia sobre los políticos que eligen para dirigir la cosa pública porque de no empezar a hacerlo sostiene que el crecimiento de la República Dominicana irá en declive.

“No puede ser, no puede ser, si seguimos así como país vamos hacia abajo y no vamos a crecer nunca. Que existe eso en otros países desarrollados, sí, pero no con esos sin tapujos como lo hace este señor político”, expresó.

Ruíz Matuk sostuvo sus planteamientos luego de reprochar que la semana pasada Torres dijo en un programa local que “todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición si puede buscarse un par de pesos con esa posición se lo va a buscar”.

El comunicador emitió sus comentarios durante la emisión del programa que produce y conduce, “De Cerca”, el cual se transmite desde la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Consideró además que lo que declaró Torres “es una verdad que todo el mundo conoce”, y al mismo tiempo, indicó que en las instituciones públicas del Estado dominicano hay “un tejemaneje de esa naturaleza”.

“Lo penoso de todo eso es que el Choli no lo está diciendo para que se corrija la situación, el Choli lo que está diciendo es que sí, que eso existe y que va a seguir existiendo, la corrupción administrativa en los gobiernos locales”, mencionó.

Lo expresado por Torres ha generado varias reacciones, entre ellas la de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien pidió a la Procuraduría General de la República que se haga una investigación exhaustiva al funcionario.

Por otro lado, el bloque mayoritario del Concejo de Regidores de Higüey también rechazó las declaraciones emitidas por su colega, y el presidente del Concejo, Rafael Núñez, informó la semana pasada que aplicarán la sanción pertinente en este caso.

