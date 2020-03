(VIDEO) Petición de un dominicano en España a Danilo Medina

View this post on Instagram

Un ciudadano dominicano residente en España hizo un llamado este lunes al presidente Danilo Medina (@danilomedina), para que propicie las condiciones de que las pruebas del coronavirus sean realizadas de manera gratuita en los laboratorios. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD