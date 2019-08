VIDEO: Pete Alonso es el nuevo rey de los jonrones en los Mets.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-El inicialista y principal candidato al premio al Novato del Año de la Liga Nacional sacudió su vuelacercas 42 de la campaña en la cuarta entrada del primer juego de la serie de Nueva York contra los Cachorros de Chicago, para convertirse en el líder de cuadrangulares en una campaña en la historia de la franquicia.

Alonso superó al puertorriqueño Carlos Beltrán y Todd Hundley en la lista histórica del club de Queens.

Alonso también igualó a Cody Bellinger de los Dodgers como el líder de bambinazos esta temporada en las Grandes Ligas.

Where no Met has ever gone before… pic.twitter.com/2YtUHdNscd

— New York Mets (@Mets) 28 de agosto de 2019