VIDEO: Pete Alonso dispara dos HR y es líder en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Pete Alonso consiguió dos jonrones para llegar a 47 y colocarse como líder de las mayores en la campaña, en el duelo que los Mets de Nueva York ganaron el lunes 3-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Jacob deGrom recetó 11 ponches durante el encuentro, primero de cuatro en una serie crucial para ambos clubes.

Los Diamondbacks comenzaron el día un juego y medio detrás de los Cachorros, en la lucha por el segundo boleto de comodín a los playoffs en la Liga Nacional. Los Mets se ubicaban cuatro juegos abajo.

Chicago jugaba más tarde en San Diego.

BREAKING: Pete Alonso is having an ok year. pic.twitter.com/4reqldcZ9S

— Steve Gelbs (@SteveGelbs) September 10, 2019