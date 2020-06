(VIDEO) Pese a pandemia, ciudadanos se muestran dispuestos a votar este cinco de julio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ciudadanos consultados este jueves por El Nuevo Diario manifestaron que irán a votar este cinco de julio, a pesar de la presencia en el país del coronavirus. Sin embargo, otros indicaron que no existen condiciones para ir a las urnas.

“Yo le hago un llamado al país, esto es un proceso democrático y como la Junta Central Electoral está llamando a votar, todos debemos ir a primera hora. Bien protegidos, pero hay que ir”, sostuvo Aurelio Adames, residente en Villa Mella.

“Los que queremos quitar a esta gente de ahí (el poder) tenemos que ir a votar. Tenemos que levantarnos temprano este cinco de julio”, sostuvo Braulio Batista.

“Si tengo que meterme a mí y mi familia en una funda para cubrirnos de esta pandemia, lo voy a hacer, pero voy a votar”, señaló a este medio Máximo Familia.

Otros, sin embargo, se muestran indecisos de ejercer el sufragio, ante la pandemia que, a la fecha, ha afectado a más de 18 mil personas y causado la muerte de 520.

Es el caso de Martha, una joven residente en Ciudad Nueva, quien señaló que “todavía lo estoy pensando porque en medio de esta pandemia, yo creo que no es posible ir a votar. La situación no está para eso”.

“Yo no sé si vaya a votar, porque con esta pandemia, uno no sabe. Para darle el voto a una persona que no hace nada por uno, el Gobierno no le ha dado nada a los choferes”, sostuvo Isidro Domínguez.

Un total de 7,529,932 votantes están llamados a acudir a las urnas en esta convocatoria electoral, en la que se elegirá al sucesor del actual jefe de Estado, Danilo Medina.

