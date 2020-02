(VIDEO) Pese a fijar elecciones gente sigue quejándose; colocan banderas a media asta y de color negro

View this post on Instagram

Colocan banderas a media asta y de color negro frente a la JCE EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el retiro de las banderas ubicadas en la Plaza de la Bandera por parte del Ministerio de Defensa(@mdefensard ), manifestantes que protestan la tarde de este jueves frente a la Junta Central Electoral (@juntacentral ) colocaron sus propias banderas nacionales a media asta acompañadas de banderas negras, como símbolo de luto. Video cortesía @jhannetty_vargas Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #rddecide2020