(VIDEO) Personas acuden a intercambio de juguetes del ADN pese a previo aviso de posposición por COVID

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que la Alcaldía de Distrito Nacional (ADN) había anunciado a principio de semana la posposición del intercambio de juguetes por plásticos debido al rebrote de la COVID-19, una considerable cantidad de personas se mostraron indignada la mañana de este domingo al llegar en hora de la madrugada a las inmediaciones del cabildo, alegando que no les avisaron.

“Yo en lo particular tengo una actividad pro fondo para niños de escasos recursos, que hasta una picadera me estaba esperando, entonces cómo le salto yo a esa cantidad de niños que me está esperando, que se cayó la actividad, si me lo dicen ayer yo cancelo mi actividad también, entonces eso es una mal administración de la alcaldía”, deploró José Manuel Batista, uno de los que fue al intercambio.

Según señaló el coordinador del despacho del ADN, Jensen Acosta, la cancelación de dicha actividad fue anunciada hace más de cuatro días por las redes sociales del cabildo y por varios medios de comunicación, debido al referido virus.

Acosta aseguró que a las personas que se presentaron hoy se les va a recibir los plásticos y que se le vas a hacer un registro para contactarlos cuando haya una fecha para consumar el intercambio de plástico por juguetes.

Muchos de los adultos que se hicieron acompañar de sus hijos calificaron la situación de abuso, mientras que otros amenazaron de protestar hasta que le entreguen sus juguetes.

Sin embargo, las autoridades edilicias dieron pronta solución al disgusto de las personas que fueron al ADN sin enterarse del aplazamiento de la acostumbrada actividad en favor de los niños y el Medio Ambiente.

