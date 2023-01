(VIDEO) Persio Maldonado plantea se fortalezcan controles para evitar corrupción, en lugar de corretear corruptos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y director general de este medio, Persio Maldonado Sánchez, planteó este miércoles la necesidad de que se establezcan controles para imposibilitar la comisión de actos de corrupción dentro de la administración pública, en lugar de fortalecer especialmente al Ministerio Público, porque el Estado nunca ha podido recuperar nada de lo presuntamente robado.

“A mí no me gusta estar correteando corruptos, porque así como queremos fortalecer al Ministerio Público, yo comenzaría por fortalecer los controles para que no sea tan fácil que la gente se robe el dinero, porque además, en el histórico el Estado no ha podido recuperar nada nunca y al contrario, tiene que invertir miles de millones de pesos estructurando una persecución que al final no da un resultado”, expresó.

Estos planteamientos fueron realizados por el periodista, al hablar de las acusaciones de corrupción administrativa que ha estado realizando el Ministerio Público y las variaciones de medidas preventivas que han obtenido algunos exfuncionarios involucrados en esos casos.

Maldonado Sánchez emitió sus comentarios junto a los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Señaló además, que los casos que se conocen actualmente sobre corrupción administrativa no son los primeros procesos que llevan las autoridades dominicanas, incluso los más importantes que se habrían procesado en el país, fueron los que incluyeron al expresidente Salvador Jorge Blanco, sin embargo la lucha contra este flagelo no ha terminado dejando en una acción ejemplarizadora que fortalezca la vida del país.

“Es un asunto viejo y nos ha dado trabajo en la cultura civil, en el ejercicio del derecho borrar el viejo criterio de la Guardia de Mon, preso y después averiguamos, y en ese proceso se violentan muchos derechos esenciales de los procedimientos jurídicos que deben ser y cuando se establece que la prisión es el Estado de excepción”, sumó.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios sostuvo, que los jueces tendrían miedo a quien procesan y a la opinión pública y entenderían que a todo el que acusan tiene que ir preso y este sería uno de los grandes temas de discusión en el país.

No obstante, expresó que esta sociedad hoy cuenta con una procuradora general de la República que tiene una larga experiencia como Ministerio Público y como juez y es Miriam Germán Brito, la que ha sido contestataria en el sentido de que no ha cerrado la boca cuando ha tenido que reaccionar ante la política.

JCE

En otro orden, Maldonado Sánchez manifestó que el tema de la Junta Central Electoral (JCE) es un asunto importante que debería resolver el país con mucha mayor profundidad, porque no es posible que esa institución tenga todos los años un “pataleo” para tener un presupuesto adecuado con el que pueda organizar las elecciones generales.

“Yo no me atrevería a decir que el presupuesto es mucho o es poco, lo que yo sí diría es que yo sanearía la Junta Central Electoral porque posiblemente también tenga muchísimos aspectos que hay que corregir y darle una fortaleza institucional”, sumó.

El periodista consideró, que la JCE debe tener los recursos económicos a tiempo para realizar el montaje de las elecciones porque el dinero está y porque así se evitarían situaciones de tensión innecesarias, además de que el país se lo merece.

